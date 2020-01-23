В челябинских новостройках «забыли» об инвалидах

Общественники раскритиковали организацию доступной среды в новых микрорайонах Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, столица Южного Урала вновь подтвердила свою несостоятельность в вопросе комфортного проживания инвалидов. При выборе квартиры в новостройке эта категория челябинцев может быть ограничена не только бюджетом: мониторинг активистов организации показал, что в большинстве своем застройщики не заботятся о пандусах, занижении тротуаров, доступе к лифту с первого этажа и наличии парковочных мест для инвалидов.

Общественники проинспектировали десятки адресов в новых микрорайонах и направили список новостроек, не соответствующих СНИП 35-01-2001, в министерство социальных отношений региона, городскую и районные администрации и государственную жилищную инспекцию.

«Мы уделили особое внимание новостройкам, поскольку с 2015 года застройщики обязаны соблюдать строгие правила по организации доступной среды на подведомственных им территориях и в домах. Раньше требования носили рекомендательный характер, и, судя по тому, что мы увидели, часть предпринимателей до сих пор относится к этому вопросу с позиции «не хочу – не делаю», – заявил эксперт общественной организации.

Лидерами по количеству нарушений стали микрорайон «Парковый» и примыкающая к нему Краснопольская площадка. К примеру, в домах на улице Лобырина застройщик, очевидно, решил, что для формального отчета хватит и одного ненормативного пандуса на пять подъездов.

«Слишком крутой, узкий и потому опасный – он установлен в каждом доме только у первого подъезда, у остальных не сделано даже занижение бордюрного камня. Практической пользы от него мало. Но даже если человеку на коляске удастся подняться к двери, до лифта он уже самостоятельно не доберется, на пути инвалида оказываются высокие ступени. К первому этажу, на котором должен жить человек с ограниченными возможностями здоровья, доступа нет», – рассказала представитель общественников.

Ситуация повторяется в соседнем микрорайоне «Радужный», а также на улицах Рылеева и Чуйкова, только здесь застройщик не потрудился даже для галочки. Высокие тротуары, обмерзшие ступени, нет и намека на пандус и тем более электрический подъемник. А вот в «Парковом-2» в ряде домов такие установлены (на улице Петра Столыпина), но, по словам жителей, их не везде подключили.

Общественники отметили, что во всех случаях имеет место прямое нарушение федерального закона, вступившего в силу 1 января 2018 года. Он гласит, что власти уполномочены осуществлять контроль за обеспечением доступности для маломобильных граждан объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. На практике же выходит, что многоэтажки в Челябинске растут как грибы и везде допускаются однотипные нарушения, то есть никакого надзора фактически не осуществляется. А ведь программа «Доступная среда» для инвалидов была разработана еще в 2008 году и продлена до 2025 года. Согласно ее целям, необходимо обеспечить полноценную жизнедеятельность и равный доступ данной категории граждан к объектам и услугам.

«С услугами ситуация обстоит еще хуже. Если в доме, где он является собственником квартиры, инвалид еще может повоевать с управляющей компанией и добиться установки пандуса, то, когда речь заходит об общественных местах, чаще всего он вынужденно ищет альтернативу. Представляете, что это такое – не иметь возможности попасть в магазин у дома или аптеку и ежедневно двигаться на инвалидной коляске несколько километров, чтобы купить хлеб. Особенно зимой. Людям без ограничений по здоровью такие сложности незнакомы, мы даже не задумываемся об этом, а ведь так живут тысячи граждан», – подчеркнула общественница.

Зачастую рядом с организациями также нет парковочных мест для инвалидов. По иронии, этим отличилось Главное бюро медико-социальной экспертизы, куда приезжают люди с ограниченными возможностями здоровья.

Общественник настаивают на вмешательстве органов исполнительной власти в ситуацию, поскольку из-за отсутствия должного контроля проблема доступной среды в столице Южного Урала давно стала системной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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