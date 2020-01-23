Южноуралец получил срок за паленую водку на миллион рублей

Житель Карталов осужден за незаконный оборот контрафактного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинский городской суд признал местного жителя виновным в хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, а также незаконном использовании чужого товарного знака.

Установлено, что мужчина приобрел в 2018 году с целью реализации розничным покупателям контрафактный алкоголь, а также продукцию, маркированную поддельными федеральными специальными марками, на сумму около 1,1 миллиона рублей, которую хранил в своем доме в Карталах.

Использованием чужих товарных знаков причинил ущерб правообладателям «Союзплодоимпорт» и ООО РТД «Боттлерс» ущерб на сумму свыше 760 тысяч рублей.

С учетом признания вины, активного способствования раскрытию преступлений, виновному назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в 80 тысяч рублей.

Алкогольную продукцию – более 6 тысяч бутылок водки – постановлено уничтожить.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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