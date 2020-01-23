Челябинское предприятие поймали на нарушениях при эксплуатации газоочисток

Челябинская природоохранная прокуратура вскрыла нарушения законодательства в деятельности ЧКПЗ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранная прокуратура областного центра с привлечением специалистов Уральского межрегионального Управления Росприроднадзора провела проверку исполнения ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» требований законодательства при осуществлении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обращении отходов производства и потребления.

«Проверкой установлено, что ЧКПЗ в нарушение требований законодательства производственный контроль осуществляет не в полном объеме, допускает нарушения правил эксплуатации установок очистки газа», – сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в нарушение требований федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха» в периоды НМУ, объявленные для предприятия в 2019 году, производственный контроль инструментальным методом аккредитованной лабораторией на одном источнике выбросов загрязняющих веществ по диоксиду азота и оксиду углерода не осуществлялся.

Кроме того, ПАО «ЧКПЗ» не заносит сведения о результатах планово-предупредительного ремонта в паспорта установок очистки газа в 30-дневный календарный срок со дня окончания работ.

По указанным фактам Челябинским природоохранным прокурором в отношении юридического и должностного лица ПАО «ЧКПЗ» возбуждены дела об административных правонарушениях, руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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