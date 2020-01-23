«Забрасывать убегающих бутылками с зажигательной смесью»: на Южном Урале подростки готовили теракт в школе

В южноуральском ЗАТО ученики готовились взорвать школу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Российского объединенного трудового фронта, очередная трагедия могла разыграться в школе ЗАТО Снежинск.

«Двое учеников 9 класса готовили взрыв в школьной столовой. После взрыва двое подростков предполагали обстреливать выбегающих из столовой учащихся из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью. Благодаря бдительности родителей школьников, а также работников школы преступление удалось вовремя предотвратить», – рассказали в пресс-службе партии.

О намерениях учащихся случайно узнала педагог образовательного учреждения, увидев переписки несостоявшихся террористов. В настоящее время по факту подготовки «колумбайна» возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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