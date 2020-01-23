Мэр Челябинска застряла в снегу в центре города

Главу Челябинска Наталью Котову шокировали заваленные снегом тротуары.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 23 января, мэр Челябинска Наталья Котова решила лично проверить, как убираются тротуары в различных районах города. Чиновница акцентировала на этом направлении внимание подрядчиков на аппаратном совещании, прошедшем в понедельник.

Однако, и сегодня, на третий день после поручения, тротуары оказались труднопроходимыми.

«Понимаю, что разом весь город не очистить. В целом, на большинстве тротуаров вдоль дорог снега уже нет. Однако, все еще в городе немало мест, где ходить пешеходам очень непросто», – отметила градоначальница на своей официальной странице в соцсетях. Так, на перекрестке проспекта Победы и улицы Российская люди с трудом пробираются по снежной каше.

Оказалась недовольна Наталья Котова и состояние тротуаров на улице Володарского. «Здесь живет немало незрячих и слабовидящих людей. Здесь находятся объекты Всероссийского общества слепых. При этом по тротуарам непросто ходить людям даже с хорошим зрением», – посетовала чиновница.

Добавили адресов и челябинцы в комментариях к жалобе. «Чичерина, тротуаров нет, одни сугробы, гололед, пожилые падают, травмируются», – написала горожанка. «Тротуар через дорогу по улице Воровского напротив областной больницы от перекрестка до самой остановки в сторону центра города не чищен ни разу за зиму: солено-снежная грязная каша, а под ней корки льда...", – рассказала другая челябинка.

Запись главы города собрала полсотни комментариев, большинство из которых содержат конкретные адреса. В основном, речь о тротуарах, с которых даже не начинали убирать снег в этом сезоне. «Судя по комментариям, весь город одинаково в каше!" – резюмировал один из горожан.

Впрочем, в сложившейся ситуации челябинцы винят не только подрядчиков, но и власти города. «А может, надо заборы убирать в местах, где технике затруднительно чистить снег на тротуаре, и наказать тех, кто наставил эти запросы там, где надо и не надо? Привлекать подрядчиков, чтобы лопатой убирали, так себе удовольствие. Такая услуга и дороже выйдет, и дольше, а за это все-таки жители города платят, и нам бы хотелось, чтобы услуга выполнялись как положено», – написал один из челябинцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.01.20

«Взрыв» политической системы России: последствия непредсказуемы. / «Придется поднимать максимальную пенсию, а это было бы неверно». Госдума отказалась пополнить бюджет ПФР. / «Забрасывать убегающих бутылками с зажигательной смесью»: на Южном Урале подростки готовили теракт в школе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»