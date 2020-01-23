Челябинка бросила 14-летнюю подругу в незнакомом городе

14-летняя школьница из Кургана осталась после ссоры с подругой в незнакомом городе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, вечером 22 января к сотрудникам транспортной полиции на железнодорожном вокзале Челябинска обратилась 14-летняя жительница Кургана с просьбой помочь ей вернуться домой.

Как выяснили транспортные полицейские, 18 января девушка с разрешения родителей приехала в Челябинск к подруге. Вечером 22 января подруги поссорились, и 14-летняя школьница оказалась одна в незнакомом городе без связи с родными из-за разрядившегося телефона. Неравнодушные челябинцы подсказали подростку дорогу к городскому вокзалу, где она и обратилась за помощью к полицейским.

Инспекторы по делам несовершеннолетних связались с родителями девочки, сообщив ее местоположение. Саму школьницу до приезда законных представителей поместили в социальный приют, откуда спустя несколько часов ее забрала мама.

С родителями девочки сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу. Кроме того, за отсутствие надлежащего контроля за своей дочерью, привлекли их к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Челябинск, Виктор Елисеев

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