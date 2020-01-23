В Миассе подросток выковырял из стены лифта панель управления

В Миассе задержали подростка, совершившего кражу из лифта торгового комплекса.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции по Миассу поступило сообщение, что из лифта одного из торговых комплексов похищена панель управления лифтом. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.
В ходе мероприятий инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД по Миассу по подозрению в совершении противоправного деяния установили и задержали ранее не судимого 17-летнего подростка. Похищенное изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до двух лет.
Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 23.01.20
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