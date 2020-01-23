В Миассе подросток выковырял из стены лифта панель управления

В Миассе задержали подростка, совершившего кражу из лифта торгового комплекса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции по Миассу поступило сообщение, что из лифта одного из торговых комплексов похищена панель управления лифтом. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

В ходе мероприятий инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД по Миассу по подозрению в совершении противоправного деяния установили и задержали ранее не судимого 17-летнего подростка. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до двух лет.

Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.01.20

«У нас идиотская налоговая политика»: Зюганов предложил Путину и Мишустину ознакомиться с докладом Трампа. / Челябинка бросила 14-летнюю подругу в незнакомом городе. / Мэр Челябинска застряла в снегу в центре города. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»