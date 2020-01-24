В больницах и соцучреждениях Южного Урала ввели карантин

В больницах и социальных учреждениях введен карантин по гриппу.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в целях предупреждения заноса и распространения ОРВИ и гриппа с 24 января постановлением главного государственного санитарного врача региона введены ограничительные мероприятия в медицинских учреждениях и организациях системы социальной защиты населения Южного Урала, в том числе масочный режим для персонала, запрещение посещений пациентов, запрещение культурно-массовых мероприятий в социальных организациях, усиление мероприятий по своевременному выявлению и изоляции больных ОРВИ и гриппом, проведение экстренной неспецифической профилактики, усиление режима текущей дезинфекции, проветривания и обеззараживания воздуха, соблюдение температурного режима в помещениях и другое.

В настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области оценивается как предэпидемическая. Отмечается значительный прирост заболеваемости ОРВИ за 3-ю неделю 2020 года и три дня 4-ой недели (на 48% и 21% соответственно). Рост заболеваемости зарегистрирован практически во всех муниципальных образованиях области и связан с циркуляцией как вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), так и других респираторных вирусов (парагриппа, аденовирусов и риновирусов).

В период подъема заболеваемости управление Роспотребнадзора по Челябинской области для снижения риска заражения гриппом рекомендует:

по возможности избегать контакта с больными людьми с признаками респираторной инфекции (насморком, кашлем, чиханием);

соблюдать меры личной профилактики: тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, из общественных мест;

в помещениях проводить регулярную влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами и проветривание помогут снизить риск заражения;

в местах массового скопления людей, в том числе магазинах, торгово-развлекательных комплексах, транспорте, пользоваться медицинскими масками.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.20

Ученые нашли способ сэкономить на кофе и при этом не потерять во вкусе. / 24 января ожидаются следующие события – Челябинск. / В Миассе подросток выковырял из стены лифта панель управления. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»