В Челябинске массово вырубают деревья: власти не контролируют ситуацию

На северо-западе Челябинска второй день вырубают деревья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 23 января на пересечении улиц 40-летия Победы и Братьев Кашириных рабочие срубили порядка двух десятков деревьев. О произошедшем сообщили жители северо-запада Челябинска.

По словам очевидцев, деревья росли за дорожным ограждением. Рабочие, рубившие деревья, заявили, что проводят санитарную обрезку, но по факту оставили после себя полуметровые пеньки.

Жители соседних домов вынуждены были обратиться в полицию. Силовое ведомство начало доследственную проверку.

Интересно, что в мэрии Челябинска не смогли объяснить, кто и с какой целью проводил вырубку деревьев. Причем это уже второй случай бесконтрольной вырубки деревьев за два дня. Напомним, 22 января в роща у микрорайона «Парковый» неизвестные вырубили около сотни деревьев. При этом городские власти также оказались бессильны: в пресс-службе мэрии заявили, что разрешение на вырубку не выдавали. По этому факту полиция также проводит проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.20

В больницах и соцучреждениях Южного Урала ввели карантин. / Ученые нашли способ сэкономить на кофе и при этом не потерять во вкусе. / 24 января ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»