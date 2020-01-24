Южноуральцы жалуются на нападения бездомных собак

Бездомные собаки продолжают нападать на людей в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в общественной организации «Гражданский патруль», жители сразу нескольких городов Челябинской области обратились к общественникам с жалобой на расплодившихся собак, которые себя агрессивно ведут и нападают на прохожих. Так, в Златоусте от зубов собаки пострадал ребенок.

«О происшествии нам рассказала жительница Златоуста, мать девочки. Ребенок шел домой из школы №90. Недалеко от дома на нее напала собака, сначала схватила за куртку, порвав ее, затем за рюкзак, разодрав его полностью. Девочка очень испугалась и начала отмахиваться и кричать, никого из взрослых не было поблизости, ребенок побежал, тогда собака схватила ее за ногу, нанеся этим травму, после которой пришлось обращаться к травматологу и проставлять 7 прививок от укуса собаки. Для ребенка это был очень большой стресс», – рассказал активист организации.

Не лучше обстоят дела и в Аше. Общественникам только за январь поступило более десятка жалоб на агрессивных животных. К примеру, каждое утро свора собак бежит со стороны горки в сторону центрального рынка и обитает за магазином «Магнит» на улице Озимина, 13.

«Страшно детей из детсада №4 вести сквозь эту стаю. А это центр города! В семь утра стали свидетелями собачьей свадьбы, стая выпрыгивала друг на друга с оскалом. А мимо дети идут в школу одни. С такой сворой ребенок ничего сделать не сможет», – написали общественникам жители Аши.

Подобные жалобы поступили и из города Варна. Минсельхоз Челябинской области на жалобы общественников ответил оптимистично: и в Аше, и в Златоусте с отловом животных все в порядке. «Муниципальные образования заключили соглашения с министерством о предоставлении субвенций местному бюджету. Согласно отчетам за 2019 год, поступающим в министерство, Ашинский муниципальный район освоил субвенции областного бюджета на 80%, а Златоустовский городской округ освоил на 100%", – заявил первый заместитель министра Александр Завалищин.

«По всей вероятности в минсельхозе вообще не проводят проверки того, на что расходуются бюджетные деньги в Челябинской области. Судя по количеству жалоб на нападения собак в регионе, с тем же успехом деньги можно просто выбросить в окно. Здесь следует ставить вопрос уже не о том, как решать проблему с безнадзорными животными, а с соответствием занимаемых должностей министров в Челябинской области, допускающих подобное. Разумеется, мы вновь отправили соответствующие жалобы на безнадзорных животных, надеемся, что на сей раз в министерстве меры примут», – прокомментировали ситуацию в общественной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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