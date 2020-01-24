В Челябинске дорожный большегруз врезался в трамвай. Есть пострадавшие

В Челябинске снегоуборочный самосвал раскурочил трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в четверг, 23 января, около 15:00 на улице Монтажников в Металлургическом районе Челябинска. Об этом сообщили в интернет-сообществе «Челябинский транспорт».

По информации отдела пропаганды ГИБДД города, в трамвай врезался снегоуборочный самосвал HOWO. В результате аварии пострадали ехавшие в трамвае молодая женщина и ее дочь.

Судя по фотографиям, появившимся в социальных сетях, удар большегруза был очень сильным: у трамвая разбиты окна и покорежен корпус в районе средней двери. Из-за ДТП движение электротранспорта были закрыто почти на два часа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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