Жительницы Миньяра забили до смерти знакомую, съевшую банку тушенки

Две жительницы Миньяра осуждены за убийство знакомой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жительниц региона 26 и 28 лет. Они признаны виновными в убийстве, совершенном с особой жестокостью, группой лиц.

Преступление произошло в октябре 2018 года в доме одной из женщин. К ней в гости пришла подруга. По привычке приятельницы стали выпивать. К ним присоединилась и их знакомая, жившая в этом же доме.

Когда собутыльницы расправились со спиртом, хозяйка вспомнила о заначке – бутылке коньяка. Но оказалось, что бутылку уже «приговорила» жившая вместе с ней знакомая. При этом хозяйку в известность она решила не ставить. Как и о том, что благополучно закусила коньяк банкой тушенки.

Разъяренные подруги избили знакомую, после чего купили еще спиртного и продолжили «вечеринку» в компании с пришедшей в себя знакомой. Выпивали женщины до тех пор, пока избитая подруга не заявила, что пойдет в полицию и расскажет об избиении.

После этого женщины вновь набросились на приятельницу. Били всем, что попадалось под руку: кочергой, стеклянной банкой, дуршлагом, фрагментом деревянной доски, ножовкой. В результате их приятельница получила ссадины и кровоподтеки на голове и теле, тупую травму шеи, тупую травму грудной клетки, переломы ребер, переломы костей черепа, кровоизлияния под твердые и мягкие мозговые оболочки, размозжение вещества головного мозга, отек головного мозга. От полученных травм женщина умерла на месте.

Очевидцами расправы стали маленькие дети 28-летней хозяйки дома.

Суд приговорил виновных каждую к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.20

В Челябинске дорожный большегруз врезался в трамвай. Есть пострадавшие. / Южноуральцы жалуются на нападения бездомных собак. / В Челябинске массово вырубают деревья: власти не контролируют ситуацию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»