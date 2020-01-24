Уголовное дело челябинского экс-замминистра направили в суд

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о хищении из бюджета более 33,5 миллионов рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева и директора ООО «Элефант-Формат» Михаила Смирнова. В зависимости от степени участия они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере и даче взятки в особо крупном размере.
По версии следствия в 2017 году чиновник и коммерсант похитили из бюджета Челябинской области более 33,5 миллионов рублей из средств, выделенных для проведения XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств.
После этого директор коммерческой фирмы передал заместителю министра ранее оговоренную взятку в 2,9 миллиона рублей за незаконные действия, связанные с организацией заключения между АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» и ООО «Элефант-Формат» 13 договоров по подготовке форума по завышенным ценам на вышеуказанную сумму свыше 33,5 миллиона рублей.
Полученными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.
В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью свыше 19 миллионов рублей наложен арест.
Уголовное дело направлению для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.
Челябинск, Виктор Елисеев
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