Уголовное дело челябинского экс-замминистра направили в суд

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о хищении из бюджета более 33,5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева и директора ООО «Элефант-Формат» Михаила Смирнова. В зависимости от степени участия они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере и даче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия в 2017 году чиновник и коммерсант похитили из бюджета Челябинской области более 33,5 миллионов рублей из средств, выделенных для проведения XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств.

После этого директор коммерческой фирмы передал заместителю министра ранее оговоренную взятку в 2,9 миллиона рублей за незаконные действия, связанные с организацией заключения между АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» и ООО «Элефант-Формат» 13 договоров по подготовке форума по завышенным ценам на вышеуказанную сумму свыше 33,5 миллиона рублей.

Полученными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью свыше 19 миллионов рублей наложен арест.

Уголовное дело направлению для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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