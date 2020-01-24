Водоканал, на двое суток лишивший жителей Верхнего Уфалея воды, оштрафовали на 5 тысяч рублей

Прокуратурой Верхнего Уфалея приняты меры прокурорского реагирования в связи с отключением водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнего Уфалея в ходе осуществления надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства установило, что 22 сентября прошлого года из-за выхода из строя насоса произошла остановка водоподъемной скважины №11. В результате была прекращена поставка водоснабжения в микрорайоны «Центральный».

МУП «МПО» Водоканал подключена резервная водоподъемная скважина № 30, на из-за низкой мощности насоса и большого водозабора воды поставка воды осуществлялась с низким давлением. В итоге на два дня без воды остались 2 детских сада, 2 школы и частично жители многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Центральный».

По факту нарушения режима обеспечения населения микрорайона «Центральный» водоснабжением прокуратурой города главе Верхнего Уфалея, руководителю МУП «МПО «Водоканал» внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении юридического лица МУП «МПО «Водоканал» возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого юридическое лицо оштрафовано на 5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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