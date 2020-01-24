Новым главным архитектором Челябинска стал противник высотных жилых микрорайонов

Глава Челябинска Наталья Котова определилась с кандидатурой главного архитектора города. Об этом она сообщила в Instagram.

«Встретилась с претендентом на должность главного архитектора Челябинска Павлом Крутолаповым. Павел поделился некоторыми своими идеями, рассказал об архитектурном потенциале Челябинска и принял моё предложение стать главным архитектором города, – написала градоначальница. – Сейчас ему нужно собрать все необходимые документы, пройти предусмотренные законом проверки, и, надеюсь, скоро Павел приступит к работе в новом качестве».

Как уже сообщал «Новый День», Крутолапов вошел в кадровый резерв мэрии по итогам конкурса, в котором приняли участие 16 человек. До финала, то есть до «резервных списков» добрались трое. Выступая на конкурсе Крутолапов раскритиковал действующий градостроительный регламент и призвал обеспечить пешеходную связанность территорий.

В целом, он является сторонником концепции работы с природными доминантами, а также совмещения современной и исторической застройки. И противником высотной жилой застройки.

«Я не боюсь торговых центров или фабрик, которые завтра потеряют востребованность. Потому что послезавтра мы придумаем им новую функцию и создадим правильный облик. А с высотными панельными микрорайонами ничего не сделаешь, потому что панельно-каркасная система не подразумевает реконструкции. Никакой, – заявлял Криволапов в сентябре 2019 года в интервью «Деловому кварталу». – Главное заблуждение тех, кто его создавал, в том, что высотность якобы обеспечивает большим количеством жилых квадратных метров. Потому что их гигантская высота заставляет делать между зданиями большие разрывы. Мы можем расселять то же количество человек, находясь в человеческой застройке в 4-7 этажа. И да, нам придется сносить «Академы», но это проблема наших детей».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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