Школой Федора Конюхова в Миассе занялись антимонопольщики

УФАС проверит школу, созданную отчимом вице-губернатора Челябинской области, на честность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в антимонопольную службу поступило заявление о необходимости проверить размещенную в социальной сети информацию о школе путешественников Федора Конюхова, расположенной на территории курорта «Солнечная долина».

«Заявитель сообщает, что в размещенных интернет-публикациях используются следующие словосочетания – «лучший лагерь», «лучшие каникулы», – уточнили в надзорном ведомстве. – Употребление таких выражений, по мнению гражданина, является нечестным по отношению к другим лагерям и организаторам аналогичных программ».

Челябинским УФАС России в течение месяца будет принято решение о наличии или отсутствии в данной рекламе признаков нарушения рекламного законодательства.

Интересно, что проверка школы может затронуть интересы ряда южноуральских политиков. Так, известно, что Федор Конюхов, поддерживающий проект, является отчимом нынешнего «политического» вице-губернатора Южного Урала Анатолия Векшина. В то же время, одним из учредителей ООО «Школа путешественников Федора Конюхова» является председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт (согласно данным портала Rusprofile, ему принадлежит доля в 22%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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