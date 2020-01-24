В Златоусте из-за плохой уборки снега полетели головы

В Златоусте уволили замдиректора подрядной организации за плохую уборку снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Златоуста, после проверки исполнения ночного плана работ, инициированной и проведенной главой Златоуста Максимом Пекарским, в МБУ «Благоустройство» произошли кадровые изменения. Должность покидает руководитель, непосредственно отвечающий за качество уборки дорог и тротуаров.

«В рамках проведенных контрольных мероприятий установлено ненадлежащее выполнение муниципального задания со стороны МБУ «Благоустройство». В отношении заместителя руководителя МБУ, который лично осуществлял ведомственный контроль исполнения муниципального задания, приняты меры дисциплинарного характера с расторжением трудового договора. Будут изменения в организационной структуре предприятия. Туда требуются специалисты с профессиональным образованием именно в области дорожной деятельности», – пояснил заместитель главы по инфраструктуре Вячеслав Бобылев.

Напомним, вечером 22 января глава округа лично проверил качество уборки дорог МБУ «Благоустройство» и реальное исполнение подрядчиком планов работ. Во всех районах градоначальник остался недоволен увиденным.

«Так работать для своего города и жителей нельзя! Тех, кто не хочет и не может по-другому, будем менять. Нужны специалисты, способные качественно выполнять поставленные задачи», – подчеркнул Максим Пекарский в своем аккаунте в социальных сетях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.20

Школой Федора Конюхова в Миассе занялись антимонопольщики. / Новым главным архитектором Челябинска стал противник высотных жилых микрорайонов. / Водоканал, на двое суток лишивший жителей Верхнего Уфалея воды, оштрафовали на 5 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»