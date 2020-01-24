В Челябинске из-за неисправности самолета отменили рейс в Новый Уренгой

Из-за неисправности судна перенесли рейс из Челябинска в Новый Уренгой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе международного аэропорта «Челябинск», Bombardier CRJ200 авиакомпании «ЮВТ Аэро» не может вылететь из Казани по причине технической неисправности.

Из Челябинска в Новый Уренгой самолет должен был отправиться сегодня в 14:10, однако сейчас авиакомпания установила расчетное время на 9:40 завтрашнего дня. 28 пассажиров пока находятся в терминале внутренних воздушных линий.

Партнеры «ЮВТ Аэро» – Центральное агентство воздушных сообщений (ЦАВС) предоставили им положенные в таких случаях питье и еду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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