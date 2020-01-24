Бывший мэр Копейска не смог выйти из колонии

Экс-главе Копейска Вячеславу Истомину отказали в замене оставшегося срока на исправительные работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 января, Копейский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства экс-главы города Вячеслава Истомина о замене неотбытого срока в колонии исправительными работами, считающимися более мягким наказанием.

Напомним, чиновник был задержан в своем рабочем кабинете 25 июля 2016 года по подозрению в получении взяток от бизнесменов на сумму не менее 2 миллионов рублей.

Было установлено, что особая «благодарность» за покровительство градоначальника выражалась не только деньгами. Из материалов дела следовало, что мэр Копейска за счет одного из коммерсантов отпраздновал свое вступление в должность, 45-летие, Новый год. Кроме того, Истомин получал упаковки дорогого игристого вина, осетров, фаршированных семгой, и, разумеется, деньги.

Впоследствии экс-чиновник пошел на досудебное соглашение со следствием и ходатайствовал о рассмотрении дела в упрощенном порядке. В итоге Копейский городской суд назначил Вячеславу Истомину наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 5 миллионов рублей и лишением права занимать должности в органах местного самоуправления в течение 3 лет. В счет отбывания указанного срока суд засчитал чуть более 1 месяца нахождения Истомина в СИЗО и время пребывания под домашним арестом – с 1 сентября 2016 по 27 июня 2017 года.

В июле этого года экс-чиновник подал ходатайство об УДО, однако, сначала заседание суда трижды откладывалось, а в итоге суд ходатайство отклонил. После этого Вячеслав Истомин попросил заменить неотбытый срок на исправительные работы. Однако, и это ходатайство суд отклонил.

Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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