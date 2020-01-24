На Южном Урале будут снимать байопик об Анатолии Карпове

В Челябинской области будут снимать художественный фильм о чемпионе мира по шахматам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Златоуст станет площадкой для съемок художественного фильма об Анатолии Карпове. Об этом сообщил глава города Максим Пекарский на своей странице в социальных сетях.

«Весной в нашем городе планируется снять несколько эпизодов о детстве будущего чемпиона мира и начале его увлечения шахматами», – рассказал чиновник.

По словам мэра, фильм будет посвящен борьбе Анатолия Карпова и Виктора Корчного за звание чемпиона мира по шахматам в 1978 году. Противостояние двух сильнейших гроссмейстеров тогда затянулось на 3 месяца и 32 шахматных партии и завершилось в пользу нашего южноуральца. Режиссером киноленты станет Алексей Сидоров, снявший «Т-34», «Бой с тенью», «Бригаду». Главные роли должны исполнить Константин Хабенский и Юрий Борисов.

«Думаю, кинопроект очень интересный! Сегодня встретился с представителями «Студии Никиты Михалкова «ТриТэ». Обсудили некоторые планы, организационные моменты и возможность нашего содействия съемочной группе», – сообщил глава Златоуста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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