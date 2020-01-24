Челябинские экоактивисты уличили чиновников в отсутствии стратегия развития медицины

Чиновники не смогли убедить общественников в необходимости строительства детского хирургического центра на территории памятника природы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители правительства Челябинской области запутались, пытаясь рассказать о планах по развитию медицины в Челябинске в ходе двух встреч по проблеме строительства нового детского хирургического корпуса.

Напомним, чиновники и представители Челябинской областной детской клинической больницы настаивают на необходимости вынести строительство объекта за территорию Медгородка – на земли Челябинского городского бора.

Именно под этот проект законодательное собрание области изменило границы памятника природы, сдвинув их вглубь городского леса со стороны медучреждения и увеличив в районе Монахов. Но экоактивисты уверены: строительство на территории бора может поставить под угрозу уничтожения весь памятник природы (неизвестно, как остальной лес отреагирует на вырубку сотен реликтовых сосен, запланированную при застройке).

К тому же оказалось, что у областных чиновников полная путаница в представлениях о дальнейшем развитии медицины в Челябинске. Так, вчера, 23 января, проблема хирургического центра обсуждалась на «круглом столе» в Общественной палате Челябинской области и одновременно – на встрече экологической группы при главе Челябинска.

И там, и там общественники предложили построить медцентр на месте сквера, расположенного около главного корпуса Челябинской областной клинической больницы. Однако предложение это отвергли, заявив, что эта площадка предназначена под другие цели. Правда, с целями вышла накладочка. «На «круглом столе» Общественной палаты мы слышим планы от минстроя (со ссылкой на минздрав) на сквер около главного корпуса взрослой ОКБ – там будет вертолетная площадка! – комментирует депутат Центрального райсовета Челябинска Наталья Вахтина. – А если смотреть видео с круглого стола в мэрии, то мы слышим планы минздрава на площадь этого сквера – там будут новые корпуса, ведь взрослая ОКБ требует расширения! Так, может, надо сначала стратегию развития как взрослой, так и детской медицины понимать?! Может, с существующей инфраструктурой разобраться. Хотя мое мнение остается прежним: необходимо поставить задачу и найти финансирование на строительство нового центра и перенос всей инфраструктуры ЧОДКБ на новые площади. При этом высвободятся площади и для развития ОКБ, и для онкодиспансера!"

Есть у экоактивистов вопросы и по поводу выбора в качестве проектной организации ООО «Регионпроект». Так, на «круглом столе» в Общественной палате выяснилось, что представительница компании даже не знает, когда именно фирма начала работать: несмотря на утверждения о начале работы в 2013 году (что соответствует сведениям о регистрации ООО в ФНС из открытых источников), на сайте самой компании говорится, что свои услуги она оказывает, начиная с 2009 года.

Кроме того, в качестве примеров работы над проектами медицинских учреждений представитель фирмы назвала Президентское кадетское училище в Кызыле и Пермского суворовского училища, заверив, что в состав этих комплексов входят некие «медицинские центры». Между тем, на сайте «Регионпроекта» в описании Пермского суворовского училища речь идет лишь о медицинском пункте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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