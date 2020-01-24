25 января в Челябинске пройдет экологический «Марш горожан» с участием Натальи Котовой

25 января в Челябинске пройдет массовая общественная экологическая акция «Марш горожан».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие согласовано городскими властями и начнется в 14:00 в сквере Андреевского. Участники намерены поднять вопросы сохранения Челябинского городского бора, остановки строительства Томинского ГОКа, сокращения промышленных выбросов и ряд других проблем окружающей среды.

Принять участие в акции обещала глава города Наталья Котова.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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