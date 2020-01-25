А мэр постояла в сторонке: челябинцы потребовали кардинальных перемен в экологической сфере (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске состоялся экологический народных сход.

Как уже сообщал «Новый День», мероприятие было согласовано с городскими властями. Глава города Наталя Котова тоже обещала прийти на мероприятие. Сход обещал стать первой в истории Челябинска акцией протеста, в котором принимал участие градоначальник. И Котова пришла. Но все время своего присутствия провела за спинами митингующих, общаясь с небольшой группой горожан. Большинство участников акции ее даже не увидели.

Справедливости ради заметим, что выступить на сцене Котова не могла: мероприятие было заявлено как пикет, а такая форма не предусматривает использование звукоусиливающей аппаратуры и длительных речей. Но выйти к народу ей никто не мешал, однако мэр предпочла постоять в стороне – вроде как и была, а вроде как и нет.

Между тем, на акции были подняты самые больные проблемы Челябинска: загрязнение атмосферы и контроль за промышленными выбросами, вырубка городского бора и строительство Томинского ГОКа, наконец, позиция самих чиновников, то пытающихся откреститься от происходящего, заявляя, что у них нет полномочий, то активно принимающих участие в антиэкологичной вакханалии просто потому, что нужно срочно освоить деньги.

Координатор движения «Челябинск, дыши!» Дмитрий Закарлюкин подчеркнул: говоря об отсутствии полномочий в борьбе с промышленными выбросами в период НМУ, городские власти лукавят.

И предложил новую общегородскую идею.

Активист движения «СТОП ГОК!» Ирина Гладышева заострила внимание на одном из вопросов функционирования Томинского ГОКа. Единственный питьевой источник Челябинской агломерации – Шершневское водохранилище испытывает огромную антропогенную нагрузку, и что отражается на качестве воды: «Она цветет, неприятно пахнет и теряет прозрачность. Класс качества вод Шершней – всего лишь третий. Включите кран, и сами все увидите и почувствуете, завила общественница. – В воде превышены допустимые концентрации по 11 показателям. По меди – в 2,4 раза, марганцу – 5,6 раза, цинку – в 3,4 раза, а также по фосфатам, нитритам, железу.

Основные источники загрязнения нашей воды – очистные города Миасса, стоки завода Карабашмедь, принадлежащего РМК, в реку Сак-Элга, стоки сельхозпредприятий и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Миасс, застройка берегов Шершней без очистных сооружений. В 2019 году к эти факторам загрязнения добавились полигон ТБО в Полетаево и ожидаемый запуск Томинского ГОКа.

Судите сами: предельная величина водоотбора комбината составит до 40 млн кубометров в год. Это 20% от годового потребления всей агломерации. При этом сейчас водопользователи Челябинска и пригородов используют практически весь суточный дебет реки Миасс.

В октябре 2019 года Росприроднадзор и министерство промышленности согласовали решение о предоставлении ТоГОКу разрешения на строительство водозабора для производственных нужд выше питьевого водозабора. Это ставит под угрозу водоснабжение всей агломерации. При этом в 2019 году Роспотребнадзор выносил предостережение о недопустимости водозабора. Не ясно, что привело к такой резкой смене курса.

Кроме того, отработка месторождения уже сейчас ведется без сдачи в эксплуатацию сооружений по очистке карьерных и подотвальных вод, что в полной мере характеризует манеру ведения хозяйственной деятельности этой компании и ее степень экоответственности».

Гладышева напомнила историю города Перник, где аналогичная ситуация привела к катастрофе,

и поставила вопрос, кто в Челябинске будет отвечать за подобные последствия.

Тем временем, опоздав на полчаса, незаметно появилась мэр Челябинска Наталья Котова. Она привела с собой депутатов городской Думы во главе со спикером Андреем Шмидтом, глав районов и сотрудников горадминистрации разного уровня. Вся они скромно разместились за спинами митингующих, и вряд ли большинство участников акции догадались бы об их присутствии, если бы ведущий не сообщил: «Наталья Петровна здесь и все слышит».

Впрочем, глава города выступающих не слушала – беседовала с небольшой группой горожан, окруживших ее тесным кольцом. Обсудили и уборку тротуаров, и благоустройство дворов, и свалку в Полетаево, и проблемы обманутых дольщиков. Каждую жалобу обещали проработать.

В это время большинство участников акции как раз слушали о том, как в Челябинске работают с обращениями граждан.

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По итогам акции была принята резолюция.

Горожане, обратившись к властям Челябинска и Челябинской области, потребовали:

1. Пересмотреть решение о строительстве хирургического корпуса в Челябинском городском бору:

а) вернуть в границы Челябинского городского бора 4,2 гектара территории, исключенной депутатами ЗСО Челябинской области для строительства хирургического корпуса;

б) расторгнуть действующий контракт на проектирование хирургического корпуса;

в) провести предпроектную проработку нескольких вариантов размещения и строительства хирургического корпуса;

г) рассмотреть возможность применения при проектировании хирургического комплекса экономически эффективной проектной документации повторного использования;

д) провести открытый и честный конкурс по выбору профессионального подрядчика для проектирования хирургического корпуса;

е) провести комплексные экологические изыскания участка под строительство хирургического корпуса.

2. Создать должность «городского садовника» в мэрии и нанять квалифицированного специалиста, профессиональными задачами которого должны стать:

– согласование вопроса сноса зелёных насаждений;

– курирование санитарной рубки на территории всего города Челябинска;

– декоративная обрезка существующих зелёных насаждений;

– высаживание новых зелёных насаждений на основании передовых решений и технологий мирового ландшафтного дизайна.

3. Выделить дополнительное финансирование для должного содержания зелёных насаждений и проведения компенсационных высадок деревьев в Городском и Каштакском борах, а также на всех озеленённых территориях Челябинска.

4. Предотвратить пылевые бури и распространение грязи в городе, закрыв открытый грунт газоном и оформив обочины бордюрным камнем. Таким образом исключить попадание грязи на дороги с открытого грунта вместе с таянием снега и дождями, которая затем поднимается в воздух колесами автомобилей в виде пыли ветром переносится в лёгкие горожан.

5. Разработать план по высадке зелёных насаждений на 2020-2022 годы и привести к 2022 году норматив зелёных насаждений в городе к норме 16 м² на одного человека. Начать увеличивать уровень фактической обеспеченности парками челябинцев от нормативной потребности.

6. Провести объективную инвентаризацию всех деревьев в городе и опубликовать реестр.

7. Обеспечить город качественной уборкой в зимний период – вывозить снег быстро и со всех участков, не оставляя кучи вдоль дорог, тротуаров и во дворах, в летний период – пылесосить и мыть с использованием экологичных чистящих средств дороги, тротуары, дворы.

8. Приостановить все работы на Томинском ГОКе до окончания судебного процесса в Арбитражном суде Челябинской области по рассмотрению оценки воздействия Томинского ГОК на окружающую среду. Провести общественные слушания о возможности водозабора для нужд Томинского ГОКа выше водозабора для нужд Челябинска. Провести комплексную оценку качества воды в Долгобродском водохранилище.

9. Обязать Русскую Медную Компанию произвести компенсационные высадки крупномерных деревьев в зоне защитного зелёного пояса Челябинска, взамен уничтоженных ими деревьев при строительстве ГОКа.

10. Улучшить качество водопроводной воды за счет применения технологий водоподготовки, предотвращающих образования канцерогенов; модернизировать водопроводные сети; прекратить сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных и ливневых вод; восстановить водоохранные зоны, выведя из них объекты, не соответствующие режиму использования прибрежных территорий, обеспечить свободный доступ к берегам всех городских водоемов.

11.Обеспечить доступ горожанам к объективной информации об актуальном состоянии качества атмосферного воздуха на территории города, а также обеспечить круглосуточный онлайн контроль за работой систем очистки выбросов на грязных производствах (датчик на каждую трубу с выводом показаний на сайте ответственного органа 24/7). И расширить перечень контролируемых веществ в составе выбросов и сбросов.

12.Создать набор стимулов и разработать дорожную карту их внедрения для:

а) замещения грязных производств экологичными;

б) модернизации грязных производств в экологичные.

13. Разработать новую схему обращения с ТКО. Закрыть для эксплуатации полигон отходов в Полетаево.

14. Запретить захоронение в полях выделяющий резкий неприятный запах птичий помёт любой степени переработки. Обязать птицефабрику «Равис» модернизировать или остановить работу всего оборудования и технологий, выделяющих неприятные запахи.

15. Поддерживать деятельность общественных экологических, зоозащитных, правозащитных, молодежных, образовательных и других негосударственных организаций, связанных с решением городских экологических проблем; воссоздать общественный экологический контроль (инспекции).

16. Сделать юридически обязательным положительное заключение публичных слушаний (обсуждений) и согласование муниципальными Советами всех проектов градостроительных планов, проектов планировки и межевания.

17. Отправить в отставку министра экологии Челябинской области Сергея Лихачёва, заместителя министра экологии Челябинской области Яну Куприкову, начальника управления экологического просвещения Виталия Безрукова, и.о. директора ОГУ ООПТ Челябинской области Дмитрия Скорынина.

18. «Мы понимаем, что практически все существующие проблемы, в том числе экологического характера, являются следствием некомпетентности управления и безответственности действующей власти перед жителями. И это следствие с каждым днем заставляют наш город все больше и больше деградировать, а многих челябинцев просто менять место жительства. Мы требуем возврата прямых выборов главы Челябинска и справедливых принципов отбора кандидатов на ключевые должности в городской администрации».

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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