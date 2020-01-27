Четыре пассажира пострадали в Челябинске в столкновении маршрутки и иномарки

В ДТП на северо-западе Челябинска пострадали четыре пассажира маршрутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в минувшее воскресенье, 26 января, в Курчатовском районе областного центра.

По данным сводки ЕДДС, в результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение легкового автомобиля Citroen и маршрутного микроавтобуса Ford. В результате столкновения травмы получили четыре пассажира маршрутки, при этом 49-летняя челябинка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Всего, по информации отдела пропаганды ГИБДД Челябинской области, за прошедшие выходные в регионе произошло 12 ДТП. В результате аварий 2 человека погибли, 17 человек пострадали, в том числе 2 ребенка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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