Южноуральцы смогут вернуть деньги за туристические путевки в Китай

Роспотребнадзор объяснил, что делать южноуральцам, передумавшим ехать в Китай.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в связи с продолжающимся поступлением информации об участившихся случаях заражения новым коронавирусом (2019-nCoV) граждан, находящихся (находившихся) на территории КНР, ведомство обращает внимание потребителей на нижеследующее.

Статья 7 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» гарантирует потребителю право на то, чтобы услуги, в том числе туристские, были безопасны для его здоровья.

Каждый турист в соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон № 132-ФЗ) при подготовке к путешествию и во время его совершения, включая транзит, имеет право на обеспечение своих потребительских прав, беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи.

Правовые основы обеспечения безопасности туристов в странах временного пребывания закреплены статьей 14 Закона № 132-ФЗ.

«Согласно положениям указанной статьи, в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист (экскурсант) вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия «туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», – напоминают в Роспотребнадзоре.

Функция по информированию туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности возложена на Ростуризм. С учетом опубликования ведомством информации об угрозе безопасности туристов в КНР Роспотребнадзор напоминает, что при заключении договора о реализации туристского продукта туроператор и турагент обязаны представить туристу и (или) иному заказчику достоверную информацию, в том числе включающую сведения:

об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при совершении путешествия;

о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия);

о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи.

Важно: «Сообщение Ростуризма о возникновении в стране (месте) временного пребывания туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью, опубликованное до начала его путешествия, является основанием для расторжения договора о реализации туристического продукта и возврате туристу уплаченной им по договору суммы» (см. пункт 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.12.2019).

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение своим территориальным органам подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.01.20

Четыре пассажира пострадали в Челябинске в столкновении маршрутки и иномарки. / Жители Розы продемонстрировали отношение к происходящему в районе: подведены итоги выборов в Совет депутатов. / Понос нации и прочие провокации. Спецпроект РИА Новый День «Язычник». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»