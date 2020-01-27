В Челябинской области школы начали закрывать на карантин

В Челябинской области начали закрывать на карантин школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня в областном центре приостановлен учебный процесс в школе №28. Кроме того, закрыты 58 классов в разных учебных заведениях.

В Коркино на карантин закрыли школу №1.

Напомним, карантин по гриппу и ОРВИ объявляется, если заболели более 20% учащихся. Решение принимает руководство образовательного учреждения.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 27.01.20

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