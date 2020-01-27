В Челябинской области школы начали закрывать на карантин

В Челябинской области начали закрывать на карантин школы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня в областном центре приостановлен учебный процесс в школе №28. Кроме того, закрыты 58 классов в разных учебных заведениях.
В Коркино на карантин закрыли школу №1.
Напомним, карантин по гриппу и ОРВИ объявляется, если заболели более 20% учащихся. Решение принимает руководство образовательного учреждения.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 27.01.20
Южноуральцы смогут вернуть деньги за туристические путевки в Китай. / Четыре пассажира пострадали в Челябинске в столкновении маршрутки и иномарки. / Жители Розы продемонстрировали отношение к происходящему в районе: подведены итоги выборов в Совет депутатов. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube