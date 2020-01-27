Чиновники признали Челябинск некомфортным

Чиновники признали, что жизнь в Челябинске далека от комфорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс качества городской среды не дотягивает даже до минимального значения благоприятного состояния. Об этом заявил вице-мэр Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Этот индекс впервые был составлен Минстроем России в 2019 году (по данным на 2018 год). Были выделены шесть видов городских пространств: жилье и прилегающие территории, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, улично-дорожная сеть и общегородское пространство. Каждое пространство оценивалось по шести критериям: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления. При этом каждый критерий оценивался по десятибалльной шкале.

Максимальное количество баллов, которое мог получить город, – 360, город, набравший более 180 баллов, считается городом с благоприятной средой.

Челябинск занял 11 место среди крупнейших городов в условно-комфортном климате. Однако качественные показатели столицы Южного Урала удручают. Так, если ставшая лидером рейтинга Москва набрала 276 баллов, а Екатеринбург и Казань – 191 и 192 балла соответственно, то индекс качества городской среды в Челябинске в 2018 году составлял 160 баллов. То есть город является неблагоприятным для жизни в нем.

В недавнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил улучшить индекс качества городской среды на 30%. Таким образом, для Челябинска в 2024 году этот показатель должен составить не менее 212 баллов. «Хочу отметить, что реальные показатели и возможности города позволят превысить прогнозные показатели и выйти на более высокий уровень качества городской среды», – заверил Александр Астахов. Впрочем, как именно чиновники намерены добиться столь кардинального улучшения качества городской среды и станет ли Челябинск комфортен для горожан в действительности, а не исключительно в отчетах, вице-мэр не рассказал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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