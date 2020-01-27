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Понедельник, 27 января 2020, 12:10 мск

Новости Челябинск

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УИК в Челябинской области поймали на двойном голосовании

На Южном Урале выявили факты двойного голосования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рабочая группа по контролю за однократностью получения бюллетеня Центральной избирательной комиссии выявила факты двойного голосования избирателей на выборах 8 сентября в Челябинской области.

Пять фактов двойного голосования выявили на УИК 55. Все пятеро воспользовались мобильным избирателем, чтобы проголосовать на другом избирательном участке, но по какой-то причине на «своем» участке их не вычеркнули и внесли в дополнительный список, по которому они смогли получить заявления. «По видеоконференцсвязи глава Челябинского областного избиркома пояснил, что председатель УИК уволена, а секретарь написала заявление об отставке», – цитирует InFocus свой источник в ЦИК.

Южноуральский инциденте планируется рассмотреть на заседании ЦИК. Этот же вопрос будет внесен на заседание областного избиркома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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