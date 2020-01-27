«Шутники»: в Магнитогорске устроили сомнительный флэшмоб в медицинских масках

Южноуральцев попытались напугать люди в защитных костюмах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сомнительный флэшмоб прошел в Магнитогорске у дома №172 по проспекту Карла Маркса. Фото странного мероприятия появились в социальных сетях.

На снимке видно, как два человека в защитных костюмах с медицинскими масками на лицах несут человека. С какой целью шутники устроили имитацию «атаки» коронавируса, свирепствующего в КНР, не известно. Однако на горожан шутка впечатления не произвела. «В этих костюмах маляры работают, единственное, от чего они могут защитить, это от пыли и краски», – сразу же заявили магнитогорцы. «А где карета медицинской скорой помощи?» – не поверил еще один горожанин.

Кое-кто из южноуральцев пытался шутить. «На органы понесли, наверное», – прокомментировал снимки магнитогорец. Но большинству шутка пришлась не по вкусу. «Парни орут, у них не бактеро-хим-защита, а то, что смогли найти. Ну, а вообще ни фига не смешно», – не оценил флэмоб кто-то из горожан.

«Похоже, это специально панику наводят. Ни стыда, ни совести, если это так», – прокомментировал другой магнитогорец. «Тупые отморозки, дать бы им по 15 суток. Чтоб в следующий раз думали, над чем глумиться», – недовольно заметил еще один участник обсуждения.

Впрочем, кто-то пытался заступаться за шутников. «Парни прикалываются, это вы можете в панике бежать и совать голову в песок, а можете обратить внимание, что одеты они не в спецзащиту, улыбнуться и идти дальше», – написал один из комментаторов. «Парни красавчики. Я, конечно, сам от фото сначала офигел. Потом глянул фотки, посмотрел видос в инсте. Молодцы. Жаль, что так в спешке и слегка не подготовлено. Видос мог бы получится намного круче, и реакция людей была бы более яркой и видимой. Я даже лично хотел бы принять участие в вашей постановке», – отметил другой горожанин.

Интересно, что поддерживающих авторов пранка оказалось достаточно много. Но большинство все-таки шутку не оценили. «Что за прикол на чужом горе?» – недоумевали южноуральцы. «Когда упал наш, российский самолет в октябре 15 года, когда погибли целые семьи, французская газета нарисовала карикатуру, что крайне не понравилось россиянам. Или если бы кто-то обсмеял нашу прошлогоднюю трагедию? Вы бы так же говорили?» – обратилась к защищавшим пранкеров одна из горожанок. «Сразу видно, молодежь: разоделись, как маляры, и пошутили несмешно», – написал еще один участник дискуссии. «Пранкеры, которых мы заслужили», – подвел итог магнитогорец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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