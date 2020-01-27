Челябинск оставили без «Уральской молнии»

Власти Челябинской области переименовали ледовый дворец «Уральская молния».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из официального названия ледового дворца, расположенного на улице Труда, убрали упоминание об «Уральской молнии». Соответствующее постановление подписал и.о. председателя правительства Челябинской области Виктор Мамин.

«Переименовать областное бюджетное учреждение «Ледовый Дворец «Уральская молния» в Областное бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по конькобежному спорту имени Лидии Павловны Скобликовой», – говорится в документе.

Отметим, что дворец и ранее был назван в честь шесткратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой: именно южноуральскую спортсменку пресса прозвала «Уральская молния». Однако, в обновленное название легендарное прозвище Скобликовой почему-то не включили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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