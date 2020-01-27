Челябинку госпитализировали с подозрением на коронавирус

Во Владивостоке госпитализировали жительницу Челябинска: женщина работала в Китае и возвращалась домой через Шанхай и Владивосток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во Владивосток челябинка добралась на самолете, в аэропорту ее проверили медики и ничего подозрительного не обнаружили. Однако через несколько дней, когда женщина собралась сесть в поезд, чтобы отправиться в Челябинск, у нее поднялась высокая температура, она почувствовала слабость и головную боль.

Челябинка обратилась в медпункт на железнодорожном вокзале во Владивостоке. Там в ее состоянии усмотрели показания для немедленной госпитализации. Женщина сдала билет и отправилась в больницу.

После обследования подозрение на коронавирусную инфекцию сняли, сообщает РИА «Новости».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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