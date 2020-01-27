На Южном Урале за неделю зафиксировали пять случаев бешенства

В Челябинской области всплеск заболеваемости бешенством животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, с 17 по 24 января на территории региона зарегистрированы 5 случаев бешенства животных.

От смертельного вируса погибли три собаки в Агаповском районе (поселок Буранный), в Кусинском районе (село Злоказово), в Чесменском районе (поселок Баландино), одна кошка в Катав-Ивановском районе (Юрюзань) и корова в Уйском районе (деревня Магадеево).

Всего с начала 2020 года на территории Челябинской области выявлены 7 случаев бешенства животных в 7 неблагополучных пунктах. За аналогичный период прошлого года зарегистрированы 5 случаев.

Распоряжением правительства Челябинской области на территории неблагополучных пунктов установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. Погибшие животные утилизированы согласно ветеринарным правилам.

По условиям карантина в неблагополучных по бешенству населенных пунктах не допускается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак. Прекращается торговля домашними животными, запрещается вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных на карантинированной территории и в угрожаемой зоне.

Умершие четвероногие могут стать причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний и загрязнения природной среды, потому трупы умерших или вынуждено забитых больных животных утилизируются. Наиболее цивилизованным способом утилизации сегодня является их кремация.

Челябинск, Виктор Елисеев

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