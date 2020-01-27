Южноуральское правительство выкупило имущественный комплекс «ЧелябГЭТ»

Имущественный комплекс МУП «ЧелябГЭТ» выкупило правительство Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новым собственником имущества МУП «ЧелябГЭТ» стало министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Ведомство приобрело весь имущественный комплекс предприятия (трамвайные пути, электросети, тяговые подстанции, вагоны, депо, ремонтные базы) за 758 миллионов рублей.

Напомним, МУП, обеспечивавший горожан услугами электротранспорта, проходит через процедуру банкротства. Объем долгов предприятия достигает 1,8 миллиарда рублей. На смену МУП «ЧелябГЭТ» пришло одноименное ООО, принадлежащее мэрии. Однако, имущественный комплекс предприятия новая фирма арендовала на протяжении всего срока работы у банкротящегося МУПа.

В конце 2019 года правительство Челябинской области заявило о предстоящей реформе организации общественного транспорта Челябинска, Копейска и Сосновского района. Согласно мысли областных чиновников, три муниципалитета объедят в единую транспортную агломерацию. Контроль за организацией транспортного обслуживания жителей передан с муниципального уровня на региональный – министерству дорожного хозяйства и транспорта области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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