В Челябинской области сотрудник техслужбы с кувалдой напал на банкомат

Прокуратура Златоуста направила в суд уголовное дело о хищении свыше 3 миллиона рублей из банкомата.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере.

По версии следствия мужчина, являясь сотрудником организации сервисного обслуживания банка и хорошо зная устройство банкоматов, 14 февраля 2019 года в ночное время со своим знакомым пробрался в помещение круглосуточной зоны обслуживания банка по улице Строителей, сорвал камеры видеонаблюдения, установленные на потолке помещения, повредил камеры видеонаблюдения, установленные на банкомате и терминале, используя кувалду открыл сейфовую часть банкомата, откуда похитил 3 миллиона 154 тысячи рублей. С похищенным с места преступления скрылся.

Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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