Мир статуям, война ларькам: челябинцы предложили заменить ларьки в подземных переходах арт-объектами

Челябинцы определись с функционалом подземных переходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на портале «Активный житель74» завершился опрос, в ходе которого жители города высказали свое мнение, что именно может быть расположено в подземных переходах при условии сохранения их функционального назначения и обеспечения безопасного и комфортного передвижения.

Всего в голосовании приняли участие более 2750 жителей столицы Южного Урала. 773 человека (28,03%) отметили, что в подземных переходах можно разместить объекты искусства, народного творчества и арт-объекты, 598 респондентов (21,68%) считают, что переход должен использоваться исключительно для передвижения пешеходов и ничего дополнительно размещать в них не нужно, 471 проголосовавший (17,08%) считает, что в переходах могут быть информационные стенды и иные объекты для размещения и распространения информации для граждан.

Вариант организации мест для выступлений уличных музыкантов, артистов и чтецов выбрал 461 житель (16,72%), объекты мелкорозничной торговли и сервиса набрали 284 голоса (10,3%), размещение рекламы и рекламных конструкций поддержали 100 человек (3,63%). 71 ответивший (2,57%) считает, что эти вопросы должны решать специалисты.

На основании результатов опроса граждан администрацией Челябинска будет определена концепция дальнейшего функционирования подземных пешеходных переходов, отметили в пресс-службе мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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