«Народное достояние»: «Газпром» запросил с южноуральца за подключение к трубе 17 миллионов рублей

«Газпром» выставил жителю Челябинской области счет за техническое подключение в 17 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с ошеломляющим предложением пришлось столкнуться жителю Кыштыма.

После того, как на улице Крестьянская, где расположен его частный дом, появился газопровод, мужчина обратился в филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Кыштыме для заключения договора на технологическое присоединение, проектирование и строительство внутридомового газопровода, а также газовой котельной.

Особых сложностей южноуралец не предвидел: газопровод находился в непосредственной близости от дома. В начале года он получил разработанный специалистами «дочки» «Газпрома» договор о технологическом присоединении. И был ошеломлен прописанной в договоре суммой: за подключение к газовой трубе и строительство ему предлагали заплатить 16 миллионов 921 тысячу 410 рублей, пишет «Кыштымский рабочий». При этом 80% стоимости требовали заплатить в качестве аванса.

При этом в качестве источника газоснабжения в документе указана газораспределительная сеть поселка Тайгинка, а не газопровод на улице Крестьянская. В итоге протяженность необходимой для подключения трубы составила 12 тысяч 200 метров.

Теперь городские власти пытаются подключить к разбору ситуации правительство региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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