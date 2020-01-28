В Челябинской области начальник пожарной части получил срок за мошенничество и взятку

На Южном Урале осужден начальник пожарно-спасательной части за мошенничество и получение взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Еткульский районный суд признал начальника пожарно-спасательной части ФГКУ «6 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области» виновным в получении взятки в значительном размере, а также мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

Установлено, что мужчина в период с сентября 2017 по декабрь 2018 года получил от подчиненного ему водителя специализированного автомобиля взятку в 27,5 тысяч рублей за непринятие мер к его увольнению, несмотря на лишение права управления транспортными средствами за управление машиной в состоянии опьянения.

Кроме того, пообещав двум своим сотрудникам решить вопрос с выплатой им премии за 2018 год, а также «забыть» о том, что находились на службе в состоянии алкогольного опьянения, в декабре 2018 года получил от каждого из них по 9 тысяч рублей. При этом, решение таких вопросов не относилось к его компетенции, к тому же ему достоверно было известно, что вышестоящим руководством в отношении нарушителей служебной дисциплины уже приняты иные дисциплинарные меры.

Судом виновному назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с дополнительным наказанием в виде штрафа в 120 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 3 года, с лишением специального звания «старший лейтенант внутренней службы».

Приговор не вступил в законную силу, обжалован сторонами

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