Магнитогорец, владея одной сотой квартиры, зарегистрировал у себя полсотни мигрантов

В Магнитогорске прокурор добился отмены решения о применении судебного штрафа в отношении местного жителя, фиктивно зарегистрировавшего у себя 57 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, апелляционным постановлением Ленинского районного суда Магнитогорска отменено постановление мирового судьи в отношении 58-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьи 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), о прекращении уголовного дела в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 10 тысяч рублей.

В апелляционном представлении государственный обвинитель указал на необоснованное применение данного наказания при отсутствии заглаживания подсудимым причиненного преступлениями вреда, а также на оставление без внимания фактических обстоятельств.

Южноуралец, являясь собственником 1/100 доли квартиры и 1/5 доли другой квартиры, расположенных в Магнитогорске, в течение 10 месяцев в период с октября 2018 по август 2019 года фиктивно зарегистрировал в них 57 человек.

При этом не установлено никаких действий, которые были бы направлены обвиняемым на заглаживание причиненного преступлениями вреда.

Суд апелляционной инстанции принял во внимание доводы прокурора и направил уголовное дело на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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