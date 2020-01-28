Южноуральские металлурги бьют рекорды в производстве горячего проката

Стан 5000 ММК поставил рекорд годового производства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2019 году на толстолистовом стане 5000 ММК произведено 1168,4 тысячи тонн горячего проката. Это самый высокий показатель годового производства с момента пуска агрегата.

Предыдущий рекорд стана был установлен в 2010 году – тогда стан произвел 1160,5 тысячи тонн проката. Толстолистовой стан 5000 ММК был введен в строй в 2009 году, в церемонии пуска принимал участие Владимир Путин: политик высоко оценил один из крупнейших инвестиционных проектов Магнитки новейшего времени.

Стан, чья продукция обеспечивает, в первую очередь, потребности российского нефтегазового комплекса, стал самым производительным среди аналогичных агрегатов в Европе. В состав комплекса оборудования стана входит уникальная, самая мощная в мире прокатная клеть с максимальным усилием прокатки порядка 12 тысяч тонн.

Стан 5000 производительностью 1,5 миллиона тонн металлопродукции в год – ключевой агрегат комплекса ММК по производству толстолистового проката (помимо стана, в него входят комплекс внепечной обработки и МНЛЗ №6). Стан предназначен для выпуска высокорентабельного толстолистового проката шириной до 4850 мм с категорией прочности до X120.

Сегодня этот агрегат, построенный по самым современным технологиям мирового машиностроения, полностью загружен и выпускает качественную и конкурентоспособную продукцию, востребованную при реализации крупнейших инфраструктурных проектов российского ТЭК, строительстве судов различных классов, мостостроении и в других отраслях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.01.20

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