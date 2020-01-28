В Челябинской области директор частного образовательного центра отобрал премию у учителя

В Златоусте сотрудники отдела МВД поймали директора частного учебного заведения на мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Златоусте полиция выявила факт мошенничества, совершенного должностным лицом. Выяснилось, что 50-летний директор коммерческого образовательного центра для детей, используя свои служебные полномочия, установил подчиненному 30-летнему педагогу надбавки. Дополнительные деньги он приказал передавать себе, якобы для обеспечения деятельности учреждения. Однако, в действительности, полученные от подчиненного 44 тысячи рублей директор присвоил себе.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.01.20

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