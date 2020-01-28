Челябинская область – на пороге эпидемии

Медики заявили о достижении на Южном Урале эпидпорога по ОРВИ и гриппу.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в регионе оценивается как предэпидемическая.

За 4 неделю 2020 года зарегистрировано 25167 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 76,8 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 22%. Максимальный прирост заболеваемости отмечен среди школьников 7-14 лет – на 50%. Уровень заболеваемости соответствует уровню эпидпорога.

В Челябинске зарегистрировано 11413 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 95,1 на 100 т.н., уровень заболеваемости ниже уровня порога на 2%.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

Напомним, с 24 января в медицинских и социальных учреждениях Челябинской области введены ограничительные мероприятия. На начало недели в Коркино полностью переведена на дистанционное обучение одна из школы. В Челябинске на карантин закрыто 59 классов в разных образовательных организациях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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