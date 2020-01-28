Власти Южного Урала решили выбросить на ветер часть бюджетных денег

В Челябинской области под соусом профилактики преступности создадут бесполезную структуру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые власти Южного Урала постепенно входят во вкус освоения регионального бюджета. Примером тому – удивительная инициатива губернатора Челябинской области Алексея Текслера, высказанная им на коллегии регионального ГУ МВД.

Напомним, уже не первый год Южный Урал входит в число регионов-лидеров по числу зарегистрированных преступлений. И если поначалу те же правоохранительные органы пытались придать этому даже некое положительное значение, заявляя, что это свидетельствует о доверии, испытываемом южноуральцами к полиции, повторять подобное из года в год как-то неприлично.

Тогда-то и родилась в высокопоставленных головах мысль о профилактике преступности. Правда, серьезно переломить ситуацию организационно-пропагандистская деятельности силовиков не смогла. Так, в 2019 году число преступлений осталось на уровне предыдущего. Теперь помочь правоохранительным органам, в том числе деньгами (не своими, бюджетными), решил губернатор Челябинской области.

Объяснение желания потратить средства налогоплательщиков маловразумительны. «Ситуация с преступностью – это слепок ситуаций в обществе, и снижение преступлений является совместной задачей как для силовых структур, так и для власти, а также общественных организаций. Эти вопросы требуют очень серьезной координации и профилактики. В связи с этим назрела необходимость создания специального временного органа, который бы позволил нам всем вместе подготовить ряд профилактических мероприятий, направленных на разъяснение действующего законодательства», – заявил чиновник.

Безусловно, ситуация с преступностью – это слепок ситуации в обществе. Но классики, когда указывали на это, говорили, в первую очередь, о социально-экономическом самочувствии граждан. А отнюдь не о разъяснительной деятельности кого бы то ни было. И в том же МВД это прекрасно понимают, всегда прогнозируя возможный рост преступлений в периоды экономических кризисов.

Но г-н Текслер горит просветительским вдохновением. И считает, что сконцентрироваться в этом направлении необходимо именно на молодежи. Даже, повторимся, готов потратиться. «Я готов выделить соответствующие средства из областного бюджета, чтобы эта программа воплотилась в конкретную кампанию в наших СМИ, постоянных мероприятиях в школах, высших учебных заведениях, на предприятиях и так далее», – предложил высокопоставленный чиновник.

Но, позвольте, разве этим уже не занимается наша доблестная полиция? За свой, заметьте, счет. Сайт ГУ МВД по Челябинской области просто-таки пестрит сообщениями об активной разъяснительной работе силовиков.

Только за последние три дня сотрудники управления ГИБДД ГУ МВД области приняли участие в проведении «Фестиваля технического творчества – 2020», инспекторы ГИБДД Челябинска наградили победителей конкурса «Заметная семья», начальник ОГИБДД МО МВД Чебаркульский встретился с родителями школьников, сотрудники ОГИБДД территориальных подразделений МВД России по Копейску и Чесменскому району провели занятия с детьми, полицейские Красноармейского района провели деловую игру со студентами, а председатель совета ветеранов отдела МВД России по Кизильскому району даже провел экскурсию для первоклассников.

Как подобные мероприятия влияют на уровень преступности – известно. Никак. И это тоже вполне объяснимо. Ведь статистика той же полиции говорит: подавляющую часть преступлений совершают люди, которые нигде не учатся и не работают. Смысл в таком случае вбухивать еще больше денег в работу с молодежью, и без того не особенно замеченной в преступной деятельности?

Впрочем, решение губернатора все-таки имеет свое рациональное обоснование. Но только если вспомнить, что молодежь все более активно участвует в протестном движении. Так какие именно тонкости российского законодательства планирует разъяснять молодым людям новый «временный орган»? И о нежелательности каких деяний намерены говорить посланцы правительства Челябинской области школьникам и студентам, причем, за счет налогов, заплаченных родителями адресатов?

Челябинск, Виктор Елисеев

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