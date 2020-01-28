Пятеро южноуральцев вынесли со склада рыболовные снасти на 3,5 миллиона рублей

Участник ограбления склада рыболовных снастей предстанет перед судом в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД Челябинска, челябинские следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Еткульского района, который вместе с соучастниками похитил со склада товар на общую сумму свыше 3 миллиона рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что в мае прошлого года мужчина с четырьмя соучастниками, применив насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении сторожа, незаконно проникли на территорию складского помещения в Металлургическом районе, откуда похитили рыболовные снасти и палатки на общую сумму около 3 миллионов 400 тысяч рублей. Погрузив похищенное в большегрузный автомобиль, злоумышленники скрылись с места преступления.

Преступление удалось раскрыть в течении двух дней. Изучив видеозаписи с камер наблюдения, полученных в Центре видеомониторинга городского управления МВД, полицейские установили автомашину, на которой скрылись злоумышленники и направление их движения по городу.

В ходе проведения оперативных мероприятий в предполагаемом районе отгрузки, сотрудники отдела уголовного розыска городской полиции установили склад, в котором фигуранты хранили похищенный товар. Впоследствии один из подозреваемых – ранее судимый житель Еткульского района, 1980 года рождения был задержан, ему предъявлено обвинение. На период следствия в отношении обвиняемого избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста.

Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с действующим законодательством обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время в отношении соучастников обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется в отделе полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску. Мероприятия по их установлению и задержанию продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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