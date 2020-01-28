В Челябинске создали спецгруппу из-за жалоб горожан на «странную» воду

По жалобам челябинцев на «желтую воду» будет выезжать специальная группа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с большим количеством жалоб на качество воды в городе принято решение о создании мобильной группы, которая будет выезжать по жалобам жителей на состояние воды в квартирах.

По-прежнему работает горячая линия МУП «ПОВВ» 214-00-14, где 24 часа в сутки принимают заявки от жителей. Также можно оставить заявку в официальном аккаунте администрации Челябинска.

«Обращаемся к жителям, что для качественно проведенного анализа по заявке, необходимо точно обозначить с какой водой возникают проблемы, постоянно или временно, а также быть готовым пустить специалистов для оценки воды в квартире. Поквартирные обходы будут производиться в присутствии сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом», – заявили в пресс-службе мэрии.

Напомним, чиновники заявляют, что исходная вода, подаваемая в жилищный фонд, соответствует всем параметрам, отклонений, по результатам нескольких экспертиз, не выявлено. В настоящее время, для более детального разбора принято решение брать пробы воды на вводе в дом, выходе из бойлера, а также в квартирах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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