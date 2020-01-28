В Челябинске требуют запретить концерт рэп-исполнителя

Челябинские родители попросили запретить концерт Элджея.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к ситуации подключился один из депутатов Челябинской городской думы, направив запросы на имя министра культуры региона Алексея Бетехтина и руководителю областного управления Роскомнадзора Марине Олениной. Сканы обращений размещены в telegram-канале «В фокусе Котовой».

«Ко мне, как к депутату городской думы, обратились родители в интересах несовершеннолетних детей с сообщением о предстоящем выступлении музыкального исполнителя , а также просьбой об оказании содействия в его отмене, так как считают, что творчество вышеуказанного исполнителя, причиняют вред здоровью, а также развитию несовершеннолетних», – пишет парламентарий.

Обеспокоеные южноуральцы указали на то, что концерт имеет возрастную категорию «16+», при этом практика показывает, что у 14-15-летних детей, покупающих билеты на подобные мероприятия, кассиры паспорта не спрашивают. То есть «несовершеннолетние не защищены от информации, содержащейся в песнях исполнителя Элджея».

Между тем, «даже по результатам беглого анализа можно сделать вывод, что творчество Элджея целиком состоит из деструктивной информации, причиняющей вред физическому, психическому здоровью и развитию детей, является недопустимым с точки зрения морали и нравственности, противоречит многим положениям законодательства Российской Федерации, обеспечивающего безопасность детей. Песни данного исполнителя содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, рискованного, опасного суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным ценностям», – выносит свой приговор городской депутат.

При этом даже если эти тексты могут восприниматься двусмысленно, снятые по ним клипы и оформление обложек альбомов не оставляют никакого сомнения в том, что творчество исполнителя носит «аморальный, асоциальный, целиком негативный по своей направленности смысл», уверен парламентарий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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