Социальный педагог не обратила внимания на подготовку южноуральскими подростками теракта в школе

Соцпедагог решила не сообщать в полицию о том, что подростки хотят взорвать школу в Снежинске.

Как сообщал ранее «Новый День», по факту подготовки массового убийства в школе Снежинска возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что двое учеников 9 класса готовили взрыв в школьной столовой. После взрыва подростки планировали обстреливать выбегающих из столовой школьников из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью.

При этом подростки особенно не скрывали своих намерений: одевались, подражая американским школьникам, устроившим «колумбайн», и охотно делились своими планами в социальных сетях. В конце концов, переписка попала в руки одной из учителей, и та сообщила в полицию.

Правда, в ходе проверки выяснилось, что одноклассники неудавшихся террористов пытались сообщить об их намерениях еще в начале января, сообщает Znak.com со ссылкой на собственный источник. Даже показывали социальному педагогу школы скриншоты переписки. Но та заявила, что сообщать о планах подростков в полицию сообщать нет необходимости.

Кроме того, оказалось, что готовившие теракт школьники с первого класса терпели издевательства со стороны одноклассников, их унижали и избивали. Однако, в школе предпочитали не придавать этому значения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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