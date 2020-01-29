Грипп атакует: в Челябинске и пригородах закрыли на карантин шесть школ

В Челябинске и окрестностях на карантин по ОРВИ закрыли уже шесть школ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня в Челябинске на карантин по гриппу и ОРВИ закрыто две школы – №94, ученица которой скончалась после госпитализации с высокой температурой, и №108. Также в городе отменены занятия в 128 классах различных школ.

Закрыты образовательные учреждения в пригородах Челябинска – Коркино и Копейске. Напомним, школа №1 в Коркино была закрыта еще на прошлой неделе, здесь карантин пока продлится предварительно до 31 января. Кроме того, с 29 января полностью приостановлены занятия в филиале школы №14. Еще закрыты на карантин 34 класса в различных образовательных учреждениях Коркино.

В Копейске на полностью отменены занятия в школах №24 и №43, а также в 8 классах других школ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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