Челябинск вошел в тройку самых депрессивных городов для путешествий

Челябинск вошел в число российских городов, производящих самое тягостное впечатление на путешественников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие российские города они считают самыми депрессивными для путешествий.

Лидерами в этом печальном списке стали Норильск (25,9%), Москва (23,2%) и Челябинск (17%).

Кроме того, в десятку городов, где путешественники и местные жители чаще всего грустят, вошли Череповец (11,6%), Саратов и Брянск (по 5,4%), Пермь (4,5%), Волгоград (3,6%), Уфа (2,7%) и Красноярск (0,9%).

Отметим, что в депрессивную десятку вошли сразу четыре города, так или иначе связанные с Челябинском. Так, Пермь входит в регион Большой Урал. Уфа – административный центр соседствующей с Челябинской областью Башкирии. А сити-менеджером Норильска в 2008-2009 годах был Алексей Текслер, ныне – глава Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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