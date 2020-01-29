Челябинец отправил президенту Путин деньги, чтобы достроили его дом

Житель Челябинска отправил президенту России денежный перевод, чтобы привлечь внимание к проблемам дольщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сумма перевода составила 28 рублей. При этом «Почта России» взяла за услуги более 80 рублей комиссии. В поле для сообщений мужчина написал: «Дольщики Чурилово. Помогите».

Сам горожанин также является дольщиком строительства микрорайона «Чурилово Лэйксити». Проект реализовала компания «Речелстрой», принадлежащая экс-депутату Челябинской городской Думы Андрею Пязоку. Однако закончить строительство застройщик так и не успел, а проверка выявила факт вывода средств дольщиков со счетов строительной компании.

Мужчина уже обращался в администрацию президента, но оттуда его обращения отправили в региональный минстрой. Поэтому он решил пойти другим путем.

«Нам звонил в 2017 году Владимир Путин, а в своих квартирах мы так и не живем, – написал челябинец 28 января в социальных сетях. – В пятницу, 24 января, сделал денежный перевод Владимиру Путину. Почтовый денежный перевод идет 2 дня. Сегодня привезли плиты к нам на стройку. Обращаюсь к правительству Челябинской области. Вам позвонили из Москвы, и вы решили быстро среагировать и привезти плиты. А дальше что? На этом стройка закончится?»

Отметим, что к необычной акции южноуральца уже готовы присоединиться и другие дольщики Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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