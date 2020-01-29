Челябинку, промышлявшую кражами телефонов в маршрутках, отправили в колонию

Жительница Челябинска отправлена в колонию за кражи телефонов у граждан в общественном транспорте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал 27-летнюю горожанку виновной в многократных кражах.

«Судом установлено, что обвиняемая в период с сентября по ноябрь 2019 года, находясь остановках общественного транспорта в Советском районе Челябинска, наблюдала за ожидающими транспорт женщинами и несовершеннолетними, пользующимися сотовыми телефонами, которые они убирали в карман одежды при посадке в общественный транспорт. Дождавшись, когда потерпевшие заходили в маршрутное такси, заходила вслед за ними, создавала давку, вытаскивала из карманов телефоны и продавала их в скупку», – уточнили в надзорном ведомстве.

Всего за три месяца челябинка «обработала» десять горожан, в том числе двух несовершеннолетних. Материальный ущерб превысил 126 тысяч рублей. В момент задержания у воровки изъят ранее похищенный дорогостоящий сотовый телефон.

Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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